والد حلا شيحة يكشف مفاجأة مدوية عن موقف زوجها من خلع حجابها

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حلا شيحة
حلا شيحة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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حلا شيحة

أكد الفنان التشكيلي أحمد شيحة - والد الفنانة حلا شيحة - أن ابنته عادت إلى الفن وخلعت الحجاب بالفعل ، مشيرًا إلى أن قرار ابنته جاء بعد تفكير طويل وقناعة تامة .

وقال "شيحة" إنه يستغرب موقف الإخوان والسلفيين من خلع حجاب ابنته ، وكأنها خلعت الإسلام من رأسها ، مضيفًا: "هذا يدل على جهلهم المطبق" بحسب حوار مع موقع "مصراوي".

وأضاف: "هذه الجماعات تعيش في كهوف سحيقة ، لم يأمر الله بما يفعلوه مع ابنتي .. عليهم أن يبتعدوا عنها ويتركوها وشأنها ، ابنتي اتخذت قرارها بعد دراسة متأنية استمرت 10 سنوات للدين وللفقه ".

واستدرك: "نحن أسرة وطنية وشاركت في اعتصام المثقفين المضاد لجماعة الإخوان منذ اليوم الأول لاعتصامهم .. وقد يحاولون تصفية حساباتهم معي من خلال ابنتي لكنها مؤمنة بالله ولن تتأثر بما يفعله هؤلاش الشراذم".

وتابع: "الجميع أيد ابنتي في قرارها .. أبناؤها فرحون بعودتها للفن .. و  زوجها يشد على يديها رغم أنه الآن خارج مصر .. هي مصممة على قرارها ولديها إصرار كبير على ألا تتراجع".

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