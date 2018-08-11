وأمسك رجال الشرطة بالسنجاب الذي أزعج الرجل بملاحقته الدائمة له، وأودعته في دار لرعاية الحيوانات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونشرت شرطة كارلسروه صورا للسنجاب "المشاغب" على حسابها بموقع "تويتر"، الذي غرق في نوم عميق عقب الإمساك به.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السناجب التي تفقد أمهاتها أحيانا ما تلاحق أشخاصا بدلا من الأم، مشيرة إلى أن هذا أحيانا ما يكون ما مخيفا.

وقد تشن السناجب هجمات على الإنسان، وفي يوليو 2017 نشرت السلطات المحلية في نيويورك تحذيرا من السلوك العدواني لهذه الحيوانات في حديقة "بروسبكت بارك"، بعد أن تعرض 5 أشخاص للعض في أسبوع واحد.