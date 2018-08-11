» بالأرقام.. ارتفاع درجات الحرارة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت 11  أغسطس.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 25 35

الإسكندرية 26 32

بلطيم 26 32

مطروح 22 31

السلوم 22 32

سيوة 27 36

بورسعيد 26 32

دمياط 26 31

العريش 25 33

رفح 24 33

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 35

رأس سدر 25 35

نخل 21 36

نويبع 28 37

طابا 26 37

كاترين 20 35

الطور 27 36

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 28 38

مرسى علم 29 37

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 36

المنيا 26 38

أسيوط 25 39

سوهاج 27 40

قنا 27 41

الأقصر 28 44

أسوان 29 44

أبوسمبل 29 43

الوادى الجديد 26 43

شلاتين 28 40

ابو رماد 29 39

راس حدربة 30 38

حلايب 30 36


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