بالصور.. افتتاح فندق للحيوانات بوسط تركيا

11 أغسطس 2018 - 10:38 ص

افتتحت بلدية سيواس وسط تركيا، فندقًا للحيوانات ومركزًا لإيواء ورعاية حيوانات الشوارع، بتكلفة حوالي 5.5 مليون ليرة تركية.

ويضم المشروع فندقًا للحيوانات ومستشفى بيطريا ومساحة خضراء، بالإضافة للخدمات التي يقدمها لأصحاب الحيوانات من أماكن للراحة وكافتيريا وموقف للسيارات، وأماكن إقامة الحيوانات مزودة بوسائل التدفئة شتاء والتكييف صيفًا، ويمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة تركها في الفندق في حال سفرهم خارج الولاية.

من جهته، ذكر سامي أيدن رئيس بلدية سيواس، أن "الحيوانات أمانة لدى البشر، ومن الواجب عليهم العناية بها، ومن هذا المنطلق فقد فكرنا بأن حيوانات الشوارع في سيواس، لديها الحق مثل سكان الولاية من البشر، في العيش بأفضل طريقة وضمن أفضل الظروف".