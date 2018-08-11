» منع شركات المحمول من الرنات الدينية

11 أغسطس 2018 - 10:45 ص

قررت السلطات الجزائرية منع شركات المحمول من تسويق خدمات رنات الانتظار ذات الطابع الديني وذلك بناء علي مذكرة تقدمت بها وزارة الشئون الدينية إلى قطاع الاتصالات.

وقالت تقارير جزائرية إن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الحكومية قررت منع شركات الهاتف المحمول من تسويق خدمات رنات الانتظار ذات الطابع الديني، سواء تعلق الأمر بأدعية أو بآيات قرآنية.

وأشارت صحيفة "النهار" إلى أن قرار سلطة الضبط يأتي بعد أن قدمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عريضة لإبلاغها بإلغاء جميع التراخيص الصادرة لشركات المحمول فيما يتعلق باستغلال الأدعية وآيات قرآنية لتسويق خدمات إضافية لأصحاب خطوط المحمول، دون أن تعلن عن تبريرات هذا القرار.

وسارعت سلطة الضبط إلى إبلاغ شركات المحمول الثلاث "واحدة حكومية واثنتان أجنبيتان" إلى الوقف الفوري لتسويق خدمات ذات طابع ديني، بانتظار معرفة الأسباب التي دفعت الوزارة التي يشرف عليها محمد عيسى إلى اتخاذ قرار مماثل.