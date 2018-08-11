شاهد.. أكبر نسخة للقرآن في العالم

11 أغسطس 2018 - 10:46 ص

يعد متحف "القرآن الأكبر" في مدينة باليمبانج الإندونيسية، الأكثر شهرة في استقطاب الزوار من مختلف أرجاء العالم، لرؤية أكبر نسخة قرآنية منقوشة على ألواح خشبية.

ويضم المتحف أجزاء القرآن الثلاثين، منقوشة على ألواح خشبية بطول 1.77 وعرض 1.4 متر.

وأكد فنان الخط الإندونيسي صفوة الله موهزايب، أنه بدأ العمل في نقش آيات القرآن على الخشب، عام 2001، ضمن المشروع، واستكمل إنجازه عام 2009 ، بحسب الأناضول.

وأضاف أنه استغرق 9 أعوام لإنجاز هذا المشروع، بسبب ضعف الدعم المادي، وقلة أشجار تيمبيسو، التي ينقش القرآن على أخشابها، والتي تصمد لفترات طويلة ، لافتا إلي أنه تلقى تبرعات من العديد من الأشخاص، حتى تمكن من استكمال المصحف الخشبي، الذي بات علامة فارقة في المدينة، ونالت بسبب شهرة عالمية.

وتابع: أنه كان يحلم بعمل نسخة كبيرة من المصحف، أثناء دراسته فن الخط في المسجد الكبير بالمدينة، عام 2000 ، وأنه استوحى فكرة القرآن الخشبي الضخم من الأحلام التي شاهدها.

وأوضح أنه في بادئ الأمر أخد يجرب كتابة السور على الورق المقوى، لاكتساب خبرة، وبعد نيل الموافقة من خبراء في هذا المجال، شرع في نقش القرآن على ألواح الخشب، لافتا إلي أن المتحف يسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة، حيث يزوره سياح من دول عديدة مثل تركيا والمملكة العربية السعودية، والعراق، وماليزيا، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وكندا ، حيث وصل عدد الزوار عام 2012 نحو مليون شخص.





