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زجاجة مياه تشق رأس حكم لقاء "جراتس ولارناكا"

الرياضة

اصابة حكم
جانب من اصابة الحكم

وكالات- محمد الخرو

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ألقي أحد الجماهير في لقاء شتورم جراتس، ولارناكا القبرصي في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" زجاجة مياه من المدرجات تسببت في شق رأس حكم اللقاء ما أدى إلى توقف المباراة لمدة 24 دقيقة.

وكتب "جراتس" على موقعه الرسمي بعد خسارته المباراة بهدفين في الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية: "هذا التصرف غير مقبول على الإطلاق ويعرض سمعة الكرة والنادي للضرر".

وأصيب الحكم السويدي فريدريك كلايفر في الدقيقة 78 من المباراة، بالزجاجة التي شقت رأسه وأسالت الدماء منه، وبعد إسعافه وتضميد الجرح من قبل الجهاز الطبي، دخل إلى غرف الملابس.

وتوقفت المباراة نحو 24 دقيقة، ثم استؤنفت بعد استبدال كلايفر بالحكم الرابع ماغنوس ليندجرين.

وأكد النادي إلقاء القبض على الشخص الذي رمى الزجاجة.


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