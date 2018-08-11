  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:54 ص
بحث متقدم
هذه الداعية تسببت في فتنة " حلا شيحة"

هذه الداعية تسببت في فتنة " حلا شيحة"

الشرطة الصينية تفتح تحقيقا موسعا فى أسباب وفاة 18شخصا فى حريق بشركة غذائية

الصين تحتجز مليون مسلم فى معسكر سرى

صورة الخبر

السبب وراء ارتفاع الودائع المصرفية للمصريين فى البنوك

أكبر نسخة للقرآن في العالم

شاهد.. أكبر نسخة للقرآن في العالم

مظهر شاهين

رسالة مهمة من مظهر شاهين لزوج حلا شيحة

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية

"عمر بن عبد العزيز" والسادات أعظم الحكام

"عمر بن عبد العزيز" والسادات أعظم الحكام

الحمض النووي ينبأ بعدد أطفالك

قبائل عربية تلجأ للحمض النووي ..لهذا السبب!

لوكا مودريتش

قرار نهائي بشأن مصير "مودريتش" في الريال

الدولار

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

"روجاني" يبتكر طريقة طريفة لإيقاف "رونالدو"

الرياضة

رونالدو
كريستيانو رونالدو

وكالات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

سلطان : رقصة كيكي في مصر "كيد نسا"

#

تعليق ناري لـ"أردوغان" عن موقف "رونالدو"

#

الظاهرة رونالدو: هذه أعظم تشكيلة لاعبين في التاريخ

#

رقمان قياسيان فى انتظار"رونالدو"

يوفنتوس

كريستيانو

مدافع

الماركا

روجاني

داعب اللاعب الإيطالي دانييل روجاني مدافع يوفنتوس زميله في الفريق كريستيانو رونالدو حيث ابتكر طريقة طريفة لإيقافه عن تسجيل الأهداف.

ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الماركا" الإسبانية، إحدى الحصص التدريبية للفريق الإيطالي استعدادًا للموسم المقبل.

وخلال محاولة هجومية بقيادة رونالدو، وجد المدافع روغاني وسيلة طريفة لإيقاف "الدون"، الذي كان قريبًا من تسجيل الهدف.

وقام المدافع برفع المرمى الصغير ثم غيّر مكانه، في محاولة لمنع رونالدو من التسجيل.

وقال مشاهدو الفيديو إن هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف رونالدو ومنعه من التسجيل، مشيرين إلى أن مدافعي الدوري الإيطالي سيجدون صعوبة في "تحريك" المرمى الكبير، مما يعني أن النجم البرتغالي سيواصل القيام بهوايته المفضلة.

مفضلة.

شاهد الفيديو من هنا..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ظهور دينا الشربيني بـ "تاتو" عمرو دياب
» منع شركات المحمول من الرنات الدينية
» شاهد.. إليسا تتألم خلال استقلالها السيارة
» شاهد.. كيف يتم حفر الأنفاق لـ"المترو"
» مريض نفسى يحاول تسلق عتبة باب الكعبة
» اكتشاف أثرى.. مقبرة أقدم من الأهرامات بـ1000 عام
» لهذه الأسباب تحدث الخيانة الزوجية
» شاهد.. مواقف طريفة لبعض الأفيال الصغيرة
» خطة للتعامل مع 13 نوعا من المخاطر في الحج
» خصائص مذهلة بنظام أندرويد الجديد
» بالفيديو.. إف 15 تطارد طائرة مختطفة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار