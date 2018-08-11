تأجيل محاكمة 148 متهمًا فى أحداث محكمة سمالوط

11 أغسطس 2018 - 12:06 م

قررت اليوم السبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية كل من المستشارين أحمد عبد الرازق الإمام، وأيمن الششتاوي وأمانة سر مصطفى عبد المجيد وخالد شعبان، تأجيل محاكمة 148 متهما فى حرق محكمة سمالوط إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر المقبل مع استمرار حبس 12 متهما محبوسين على ذمة القضية لطلب تحريت الأمن الوطني حول بعض المتهمين لمحبوسين.

وقال محمد الكسار، وخالد أبو العلا عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة طلبت تحريات الأمن الوطني حول تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون، بشأن مقاطع الفيديو ومشاركة بعض المتهمين في الأحداث ما طالب الدفاع هيئة المحكمة بإحالة المقاطع إلى خبير بهيئة الإذاعة والتليفزيون للتأكد من صحة المقاطع التي تمت مشاهدتها اليوم أمام هيئة المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في مارس 2014 إلى المحاكمة بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وقضائية إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.