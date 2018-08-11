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نقل سوق "الخميس" من طريق شوشة بسمالوط بالمنيا

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا عن نقل سوق يوم "الخميس" بالوحدة المحلية بقرية شوشة من الطريق العام بشوشة إلى الطريق المؤدى لقرية الطيبة أمام الجمعية الزراعية بشوشة.

قال أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية شوشة إنه تم نقل السوق حرصًا على سلامة المرور بطريق شوشة، باتجاه الصحراوي الغربي، ومنعًا للتعدي على الطريق العام من قبل الباعة الجائلين.

وأضاف أن الأهالي وقائدي السيارات رحبوا بالقرار، حيث ساهم في تخفيف حدة الزحام وإحداث سيولة مرورية كبيرة في الطريق.

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