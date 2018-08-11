  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:57 م
بحث متقدم
الارهابى

شاهد.. أول صور لانتحارى "كنيسة العذراء"

المتهم

إحباط محاولة إرهابى تفجير نفسه داخل كنيسة العذراء

تدوينة صادمة لمستشار ولي عهد أبو ظبي عن أردوغان

تدوينة صادمة لمستشار ولي عهد أبو ظبي عن أردوغان

الزمر يطالب بتغيير قادة الحركات الإسلامية

الزمر يطالب بتغيير قادة الحركات الإسلامية

تامر عبدالمنعم

إيقاف برنامج تامر عبدالمنعم على «العاصمة»

الملك سلمان

الملك سلمان يستضيف 1000حاج من أسر شهداء الجيش والشرطة

"اكرامي" يتدرب في الجيم

إكرامي يغادر مران الأهلى

الأنبا ابيفانيوس

تفاصيل مثيرة فى قضية مقتل رئيس دير الأنبا مقار

رمضان صبحي

أول لقاء لـ"رمضان صبحى" في البريميرليج اليوم

اسامه كمال

سؤال رفضه أسامة كمال من مشاهديه

فتنة المال.. سيدة تذبح "سلفتها" فى غرفة النوم بـ15 مايو

قضايا وحوادث

المتهمة
المتهمة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

سيدة تقطع العضو التناسلى لزوجها بسبب إهماله

#

«مميش»: ارتفاع عائدات قناة السويس لـ 503 ملايين دولار

#

التصريح بدفن جثة عامل انتحر في العمرانية

#

ماذا يريد السيسي من قص أحلامه على الشعب؟

جريمة ذبح

ذبح سيدة فى 15 مايو

الذبح من اجل امال

قتل عائلى

كشفت مديرية أمن القاهرة غموض مقتل سيدة ذبحًا على يد زوجة شقيق زوجها بمنطقة 15 مايو.

وردت معلومات للواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، يفيد بالعثور على سيدة مذبوحة بشقة كائنة بالطابق الثاني بالعقار بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "أنوار. ع"، 62 سنة، ربة منزل، مسجاة على ظهرها بأرضية غرفة النوم ترتدي ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن (جرح قطعي بالرقبة من الأمام للخلف، طعنتين بالجانب الأيسر للبطن وأعلى الصدر)، وتبين سلامة جميع المنافذ.

وأفاد زوجها "أحمد. س"، 55 سنة، موظف بالمعاش، صاحب مخبز بدائرة قسم شرطة حلوان، أنه حال عودته من عمله اكتشف مقتل زوجته، وسرقة مبلغ مالي قدره 43 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (2 غويشة، 2 خاتم) و هاتفي محمول من داخل دولاب غرفة النوم.

وأضاف أنه فور وصوله لمحل الواقعة تلاحظ له وجود رائحة غاز منتشرة بالمكان وتبين فتح مفاتيح موقد الغاز بمطبخ الشقة ونفى علمه بملابسات وفاتها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "سماح. أ"، 45 سنة، ربة منزل، زوجة شقيق المجني عليها.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بأنه نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعلمها بحيازة المجني عليها لمبالغ مالية ومشغولات ذهبية إبان الإقامة طرفها بمحل سكنها قرابة الأسبوع واقتراضها منها مبلغا مالي 1000 جنيه على سبيل المساعدة المادية، اختمرت في ذهنها فكرة قتلها والاستيلاء على ما بحوزتها من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وتوجهت المتهمة لمسكن المجني عليها، وأوهمتها بأنها كانت في قضاء بعض متطلباتها بمنطقة حلوان، وقامت بالمرور عليها بقصد رؤيتها وأثناء استضافتها أحضرت سلاحا أبيض "سكينا" من المطبخ، وأثناء تواجدهما بغرفة النوم باغتتها بعدة طعنات بالجسم ولتأكيد وفاتها قامت بطعنها في رقبتها حتى تأكدت من وفاتها، واستولت على ما بداخل الدولاب الخاص بالمجني عليها من مسروقات، وقامت بفتح موقد الغاز في محاوله لإضرام النيران بالشقة لإخفاء معالم الجريمة وفرت هاربة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطيني السابق
» البابا تواضروس يترأس صلاة الجنازة على جثمان مطران المنيا
» التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة القادسية
» شاهد.. كيف تسرق هذه النملة قطعة الألماس
» زجاجة مياه تشق رأس حكم لقاء "جراتس ولارناكا"
» ظهور دينا الشربيني بـ "تاتو" عمرو دياب
» منع شركات المحمول من الرنات الدينية
» شاهد.. إليسا تتألم خلال استقلالها السيارة
» شاهد.. كيف يتم حفر الأنفاق لـ"المترو"
» مريض نفسى يحاول تسلق عتبة باب الكعبة
» اكتشاف أثرى.. مقبرة أقدم من الأهرامات بـ1000 عام

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار