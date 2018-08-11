تعرف على الفوائد السحرية لـ"الشمام"

11 أغسطس 2018 - 01:17 م

يعتبر "الشمام" من ثمار الفاكهة التى يحبها الكثيرون إلا أن هناك العديد من الأبحاث التي أكدت أن له القدرة على علاج بعض الأمراض والوقاية من البعض الاخر.

وفوائد الشمام هي:

له فائدة كبيرة في التخلص من الحموضة التي تصيب المعدة، وذلك لأنه يحتوي على نسب عالية من الماء والألياف.

علاج الإمساك الحاد.

له قدرة عالية على الحد من الإصابة بسرطان القولون.

علاج حصى الكلى.

الحد من بعض الإضرابات النفسية التي تصيب الإنسان، كالإجهاد والتوتر والقلق، بالإضافة إلى قدرته على الحد من الأرق.

تنظيم ضربات القلب، ووصول الأكسجين اللازم للدماغ، وذلك لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم.

له دور فعال في تخلص الجسم من السموم والجراثيم وتنظيفه من الفضلات الضارة.

إنتاج الطاقة في جسم الإنسان، وذلك لأنه يحتوي على فيتامين ب المسئول عن ذلك.

له فوائد كثيرة تعود على البشرة، فهو يعمل على ترطيبها بشكل جيد، وعلاج الجفاف المزعج، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من المياه، بالإضافة إلى الحد من حدوث التقلصات التي تصيب العضلات، والذي يساعد في ذلك عنصر الكالسيوم الموجود بنسب عالية في الشمام.

له دور كبير في حماية ووقاية العين من الإصابة بالكثير من المشاكل، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من البيتا كاروتين، والذي بدوره يتحول في جسم الإنسان إلى فيتامين أ، والذي يقوم بتوفير الحماية اللازمة للعين.

توفير المناعة التي يحتاج لها الجسم، وذلك لأنه يحتوي على الفيتامين الخاص بذلك وهو فيتامين ج.

له دور فعال في توفير الحماية اللازمة للرئتين وتجنب تعرضها للتلف،خاصة عند فئات المدخنين،وذلك لأنه يحتوي على فيتامين أ.

له أهمية كبيرة بالنسبة للمرأة الحامل، وذلك لأنه يعمل على الحدّ والتخفيف من الأعراض الناتجة من الحمل، كالغثيان والتوتر والقلق، بالإضافة إلى احتوائه على حمض الفوليك، الذي يعد من أهم الأحماض للجنين، وقدرته على التخلص من الصوديوم الذي يقوم بتجميع المياه وانحباسها في جسم المرأة الحامل.

يحمي القلب من التعرض للكثير من المشكلات التي تواجهه، كالعمل على حمايته من الإصابة بتصلب الشرايين والتجلطات، وذلك لأنه يحتوي على مركب الأدينوسينين.