شاهد.. أول صور لانتحارى "كنيسة العذراء"

11 أغسطس 2018 - 01:43 م

حصلت "المصريون" على أول صورة للإرهابى الذى حاول استهدف كنيسة العذراء بمسطرد التابعة لمحافظة القليوبية ما دفع الانتحارى لتفجير نفسه.

يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات الأمنية المكثفة لحماية المنشآت المهمة ودور العبادة والمناسبات الدينية، ما دفع الانتحارى لتفجير نفسه حتى لا يتم القبض عليه.

وقال شاهد عيان، إن أحد الأشخاص شوهد قادمًا من طريق المستودعات وشركات البترول في طريقه للكنيسة وارتاب فيه أحد أمناء الشرطة وباستيقافه ومناقشته تلعثم المتهم في الكلام وفجر نفسه، فيما لم ترد أنباء عن وجود ضحايا.











