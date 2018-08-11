  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:01 م
بحث متقدم
حلا شيحة

رد ناري لـ«حلا شيحة» على مهاجمي خلعها الحجاب

متهم

الراهب أشعياء يعترف ويمثل جريمة مقتل الأنبا أبيفانيوس

صورة الخبر

"أردوغان" يحذر أمريكا من هذا الأمر

علا القرضاوى

تجديد حبس ابنة القرضاوي و12آخرين 45 يومًا

أرشيفية لاحتفالات مولد العذراء

التفاصيل الكاملة لمحاولة تفجير «مُولد العذراء»

صلاح

"صلاح" يكتسح "كين" في فانتازي بريميرليج

تفجير كنيسة

مفاجأة بمحاولة تفجير كنيسة العذراء في القليوبية

زعيم الجماعة الإسلامية يزف بشري سارة لـ"حلا شيحة"

زعيم الجماعة الإسلامية يزف بشرى سارة لـ"حلا شيحة"

الارهابى

شاهد.. أول صور لانتحارى "كنيسة العذراء"

تدوينة صادمة لمستشار ولي عهد أبو ظبي عن أردوغان

تدوينة صادمة لمستشار ولي عهد أبو ظبي عن أردوغان

تاريخ من الفرحة لـ"صلاح" أمام وست هام

الرياضة

صلاح
صلاح أمام وست هام يونايتد

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعليق مثير من مدرب وست هام على محمد صلاح

#

«كلوب» يهاجم قائد الريال مجددًا بسبب «صلاح»

#

بالفيديو.. إصابة قوية لـ«النني» في مباراة وست هام

#

بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفه الـ31 في "البريميرليج"

المالية

الجمارك

الإفراج الجمركي

يلتقى نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، في أول لقاءاته من النسخة الجديدة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أمام نظيره وست هام يونايتد بملعب "آنفيلد".

وتحمل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد ذكريات سعيدة لـ"صلاح"، الذى تألق فى مباراتي الذهاب والإياب التي جمعت الفريقين في النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ولعب محمد صلاح مباراتين أمام وست هام يونايتد على مدار مسيرته الاحترافية فى أوروبا كانتا بقميص ليفربول.

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز على وست هام يونايتد فى المباراتين بنتيجة واحدة هى 4 – 1.

المباراة الأولى أقيمت على ملعب "لندن" الأولمبى معقل وستهام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ11، وتمكن محمد صلاح من تسجيل "هدفين" من أهداف ليفربول الأربعة.

أما المباراة الثانية، فأقيمت على ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ28، وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف وصناعة آخر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأزهر يشكر الملك سلمان على هذا القرار
» سيدة تذبح "سلفتها" فى غرفة النوم بـ15 مايو
» تعرف على أسعار تذاكر لقاء الأهلى والنجمة
» وفاة خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطيني السابق
» تاريخ من الفرحة لـ"صلاح" أمام وست هام
» البابا تواضروس يترأس صلاة الجنازة على جثمان مطران المنيا
» التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة القادسية
» شاهد.. كيف تسرق هذه النملة قطعة الألماس
» زجاجة مياه تشق رأس حكم لقاء "جراتس ولارناكا"
» ظهور دينا الشربيني بـ "تاتو" عمرو دياب
» منع شركات المحمول من الرنات الدينية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار