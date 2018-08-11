» تاريخ من الفرحة لـ"صلاح" أمام وست هام

11 أغسطس 2018 - 01:58 م

يلتقى نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، في أول لقاءاته من النسخة الجديدة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أمام نظيره وست هام يونايتد بملعب "آنفيلد".

وتحمل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد ذكريات سعيدة لـ"صلاح"، الذى تألق فى مباراتي الذهاب والإياب التي جمعت الفريقين في النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ولعب محمد صلاح مباراتين أمام وست هام يونايتد على مدار مسيرته الاحترافية فى أوروبا كانتا بقميص ليفربول.

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز على وست هام يونايتد فى المباراتين بنتيجة واحدة هى 4 – 1.

المباراة الأولى أقيمت على ملعب "لندن" الأولمبى معقل وستهام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ11، وتمكن محمد صلاح من تسجيل "هدفين" من أهداف ليفربول الأربعة.

أما المباراة الثانية، فأقيمت على ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ28، وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف وصناعة آخر.