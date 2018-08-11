مفاجأة بمحاولة تفجير كنيسة العذراء في القليوبية

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أظهرت التحريات الأولى لانتحاري حاول استهداف كنيسة في القليوبية، إنه كان ينوى الدخول لتفجير نفسه بمولد العذراء الذي يضم الآلاف من المواطنين، إلا أنه فشل في الدخول إلى المكان بسبب انتشار قوات الأمن ففجر نفسه على بعد 300 متر من المولد.

وتمكنت قوات الأمن من صد هجوم إرهابي بالقرب من كنيسة العذراء بمسطرد فى القليوبية، ما دفع الانتحارى لتفجير نفسه.

يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات الأمنية المكثفة لحماية المنشآت المهمة ودور العبادة والمناسبات الدينية

وبحسب مصدر أمني  فإن الإرهابي أحاط نفسه بحزام ناسف، للتسلل وسط الأقباط المحتفلين بمولد "العذراء" بكنيسة السيدة العذراء بشبرا لتفجير نفسه وسط أكبر حشد من الأقباط، لكن التشديدات الأمنية بمحيط الكنيسة دفعته للتراجع ومحاولة تفجير نفسه أعلى كوبرى مسطرد، ما أدى إلى انفجار الحزام الناسف ومصرع الانتحاري على الفور.


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