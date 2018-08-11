النيابة لمحافظ المنوفية: لو كان الأمر بأيدينا لطالبنا بإعدامك

11 أغسطس 2018 - 02:52 م

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبد الباقى إلى أمر الإحالة الخاص بقضية محافظ المنوفية هشام عبد الباسط المتهم بالحصول على رشوة الذي تلاه سكرتير الجلسة وبعد انتهاء أمر الإحالة وجه القاضي حديثه للمتهم قائلا "يا هشام أنت مصر على كلامك بإنكار التهمة" ورد المتهم قائلا: "أيوه يافندم".

ورد المتهمان الثانى والثالث على سؤال القاضي "لسه متمسكين باعترافاتكم ولا هتغيروا كلامكم" قائلين: متمسكين باعترافاتنا يا فندم.

ومن جانبه بدأ ممثل النيابة مرافعته قائلاً: بسم الله الحق شديد العقاب سريع الحساب.

وتابع ممثل النيابة: المتهم الأول هشام صاحب اليد السفلى والنفس الظمأنة إلى المال الحرام يقود خطاه الشيطان .

وأضاف أن المتهم لم يعبأ بعظم الأمانة، الحامل بسلطة الوزراء فى محافظته لتحسين خدماتها ولم يستوقفه الواقفين أمام بابه للحصول على حقوقهم و ضاعت فى ذمته الأمانات وانتهكت الحريات وتأمر على الأنفس والأموال وعلى حياة البلاد والعباد.

وقال ممثل النيابة إن المتهم هشام عبد الباسط ومعه المتهمين الآخرين أكلوا أموال الناس بالباطل وحجبوا عن الناس عدل الله وضيعوا الأمانة.

وتابع ممثل النيابة أنه فى يوم 7 أبريل 2015 لم يكن يومًا عاديًا في حياة المتهم الأول حينما حلف اليمين محافظًا للمنوفية ولكنه حلف يمينا آخر داخل نفسه وهو أن يجمع بين السلطة والمال.

وأضاف أن المتهم هشام عبد الباسط وزير السحت بدا يحكى على الشاشات مسيرته الكبيرة وهو بالكاد انهي دراسته لكلية الآداب وكانت مسيرته فى حقيقتها وضيعة.

وأكمل ممثل النيابة قائلاً: إن المتهم هشام عبد الباسط مضى كالذئب يبحث عن فريسته ،ملأ نفسه الطامعة ليبغى على موظفي المحافظة كما بغى قارون على قوم موسى، وقال ممثل النيابة إن لقاء المتهم الأول بالراشي والوسيط هو لقاء الحرام عرضت فيه السلطة المستباحة للمال الفاسد.

وقال ممثل النيابة إن المتهم هشام عبدالباسط كان يتفق مع الراشي والوسيط على الحديث معه بالهاتف بطريقة الشفرة حيث كان يسمى الفلوس بالشيكولاتة والجاكيتات وكان يسمى مبنى مجمع الخدمات بالورشة الجًديدة.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم الأول اتفق مع الراشي والوسيط ألا يذكروا كلمة المنوفية أو السادات أو المحافظ أثناء حديثهم في الهاتف.

وقال ممثل النيابة إن المتهم هشام عبد الباسط حصل على رشوة تقدر بـ 27 مليونا و450 ألف جنيه.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم حصل على 8 عربيات مرسيدس وجيب و3 شقق سكنية، كما تم تحويل جزء من مبلغ الرشوة إلى حساب زوجته العرفية.

وتابع ممثل النيابة أن هشام كان يتاجر بمنصبه وكأننا وصلنا لآخر الزمان والتجارة بالوظيفة العامة خيانة وجريمة ترفضها النفس البشرية قبل أن تجرمها الأديان.

وأضاف ممثل النيابة: نفخر بما قامت به الجهات الرقابية والقضائية فى ملاحقة هؤلاء الفاسدين.

طالب ممثل نيابة أمن الدولة المستشار ضياء عابد فس نهاية مرافعته في قضية رشوة محافظ المنوفية بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم هشام عبد الباسط قائلاً أذيقوه لعنة المال الحرام لا تأخذكم به رحمة أو شفقة أنه يأكل المال الحرام واختتم قوله أن خزينة محافظة المنوفية قد نفذت بسبب ما أخذه هذا المتهم من رشوة واختتم مرافعته قائلا الهيئة الموقرة فإننا نضع مستقبل وطننا بين أيديكم أصدروا حكم المؤبد عليه ومصادرة أمواله قائلا لو كان الأمر بأيدينا لطالبنا بإعدامه.