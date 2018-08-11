  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:01 م
بحث متقدم
حلا شيحة

رد ناري لـ«حلا شيحة» على مهاجمي خلعها الحجاب

متهم

الراهب أشعياء يعترف ويمثل جريمة مقتل الأنبا أبيفانيوس

صورة الخبر

"أردوغان" يحذر أمريكا من هذا الأمر

علا القرضاوى

تجديد حبس ابنة القرضاوي و12آخرين 45 يومًا

أرشيفية لاحتفالات مولد العذراء

التفاصيل الكاملة لمحاولة تفجير «مُولد العذراء»

صلاح

"صلاح" يكتسح "كين" في فانتازي بريميرليج

تفجير كنيسة

مفاجأة بمحاولة تفجير كنيسة العذراء في القليوبية

زعيم الجماعة الإسلامية يزف بشري سارة لـ"حلا شيحة"

زعيم الجماعة الإسلامية يزف بشرى سارة لـ"حلا شيحة"

الارهابى

شاهد.. أول صور لانتحارى "كنيسة العذراء"

تدوينة صادمة لمستشار ولي عهد أبو ظبي عن أردوغان

تدوينة صادمة لمستشار ولي عهد أبو ظبي عن أردوغان

الأزهر يشكر الملك سلمان على هذا القرار

آخر الأخبار

الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر
الدكتور عباس شومان

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

وزير التجارة يزف بشرى للتجار المحليين

#

إلغاء مباراة السوبر المصري السعودي

#

النواب يعلن مد حالة الطوارئ بالبلاد

#

هل يجوز للصائم أن يفطر على مدفع الأذان؟ .. الأزهر يجيب

السعودية

الجيش

مصر

الشرطة

الملك سلمان

قدم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بسبب القرار الملكي الذي أصدره الأخير باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وقال وكيل الأزهر إن "استضافة خادم الحرمين لألف من أسر شهداء الواجب المصريين يدل على حكمة بالغة وتقدير كبير من خادم الحرمين الشريفين لتضحيات الأبطال المصريين من أجل العروبة والإسلام، وهو غير مستغرب فرباط الدم والعروبة والدين الذي يربط المصريين بإخوانهم السعوديين يحتم تضامن الجميع لدعم الأمن والاستقرار".

وأضاف شومان: "يشهد التاريخ على كثير من مثل هذه المواقف المقدرة للمملكة. حفظ الله أرض الكنانة وبلاد الحرمين وسائر بلاد العرب والمسلمين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأزهر يشكر الملك سلمان على هذا القرار
» سيدة تذبح "سلفتها" فى غرفة النوم بـ15 مايو
» تعرف على أسعار تذاكر لقاء الأهلى والنجمة
» وفاة خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطيني السابق
» تاريخ من الفرحة لـ"صلاح" أمام وست هام
» البابا تواضروس يترأس صلاة الجنازة على جثمان مطران المنيا
» التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة القادسية
» شاهد.. كيف تسرق هذه النملة قطعة الألماس
» زجاجة مياه تشق رأس حكم لقاء "جراتس ولارناكا"
» ظهور دينا الشربيني بـ "تاتو" عمرو دياب
» منع شركات المحمول من الرنات الدينية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار