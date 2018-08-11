ننشر تقرير كبير الأطباء الشرعيين في واقعة عفروتو

11 أغسطس 2018 - 04:21 م

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، لمعاون مباحث قسم المقطم، لاستئناف محاكمته بتهمة قتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ "عفروتو" بدائرة القسم.

وجاء تقرير الطب الشرعي الاستشاري ومذكرة طبية شرعية استشارية صادر من كبير الأطباء الشرعيين سابقا ، شاهد أخر نفي ، للمتهمين وكشف التقرير أن الطحال موجود في الجزء العلوي من البطن في الضلع التاسع والعاشر والحادي عشر موازي بمحوريهم وذلك إذا ما كان الشخص واقفا وتتواجد الرئة اليسرى بجزئها السفلي ضمن الضلع السابع العاشر ويفصل بينها وبين الطحال الحجاب الحاجز وذلك في حالة وقوف الشخص.

وفي حالة انقلاب الشخص رأسا على عقب ناحية الأرض فان الطحال بوزن أحشاء البطن يتحرك من موضعه بحيث انه يرتفع إلى أعلى عن موضوعه الطبيعي من السابع للعاشر .

وللرواية الواردة بالتحقيقات تشير إلى أن المذكور كان يعدو بأقصى سرعة وان المتهم الثاني بعرقلته ورواية أخرى انه سقط على الأرض وركله الضابط عده ركلات، وذلك وهو متعاطي كوكتيل مخدرات ، فتعديل وضعه عقب السقوط عير موجود لعدم إدراكه التام فحدث كسر الضلع وهذا يرجح إنها إصابة من السقوط وليس الركل، والنزيف لم يحدث في وقتها ولكن عقب الحركة فتم كسر الضلع بالكامل فتسبب في حدوث نزيف تجويف البطن.

وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة مرتدين ملابس مدنية، وتم إيداعهم غرفة حرس المحكمة لحين بدء جلسة محاكمته.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور، وهشام السيد، وأمانة سر محمد خميس، وسيد نجاح .

وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.

وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.



