» اليوم.. مباراة مثيرة في بطولة كأس «الخيارة الذهبية»

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يلتقي فريق ليجانيس نظيره رايو فاليكانو، اليوم، السبت، في بطولة كأس «الخيارة الذهبية»، على ملعب مونيسبال دي بوتاركي، والتي لن يكون بكامل سعته نظرًا لوجود عمليات ترميم في المدرج الرئيسي به، وذلك حسبما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وستقام البطولة للمرة الأولى بكأسها الجديدة، فالبطولة نفسها ليست جديدة، حيث توج بلقبها ليجانيس 19 مرة من قبل، ولكن شكل الكأس هو الأمر الجديد في نسخة هذا العام من تلك البطولة الودية، التي سبق أن توج رايو فاليكانو بلقبها 3 مرات من قبل والتي تحظى باهتمام كبير من الفريقين.

ودخل مدرب ليجانيس ماوريسيو بيليجيرينو سوق الانتقالات الصيفية الجاري بقوة، من خلال التعاقد مع كل من دييجو رولان وجوناثان سيلفا وجيدو كاريلو، ومن المنتظر أن يخوض الثلاثي أول مبارياتهم مع الفريق في كأس «الخيارة الذهبية» اليوم.

ولا يزال هناك بعض الصفقات التي لم ينهها ليجانيس قبل نهاية الميركاتو الجاري، حيث من المنتظر أن يغادر كل من نبيل الزهار وألكساندر سيزيمانوفسكي الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وسيحصل الفائز باللقب اليوم على النسخة الجديدة من الكأس بشكلها الذهبي، بينما سيحصل الخاسر على نفس الشكل من الكأس ولكن بنسخته الفضية.

تاريخ الجائزة بدأت الحكاية كما قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، بتغريدة نشرها نادي ليجانيس على موقعه الرسمي قال فيها إن النادي اخترع تلك الجائزة لأنه يعرف أن من المستحيل أن ينال أحد لاعبيه في يوم من الأيام جائزة الكرة الذهبية من «فيفا»، لذلك قرر النادي اختراع تلك الجائزة لتكون مناسبة لمستوى لاعبيه ويمكنهم الحصول عليها، وكل ذلك كان من باب السخرية والمزاح، وسرعان ما تحولت الجائزة إلى مادة دسمة للسخرية غزت موقعي «تويتر» و«فيسبوك» في القارة الأوروبية.

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