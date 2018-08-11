» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة القادسية

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جروس

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمباراة القادسية الكويتي، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام  السابعة مساءًا، في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس العرب.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

فى خط الدفاع: أحمد ابو الفتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حازم امام

فى خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم  كهربا - ابراهيم حسن -يوسف اوباما

فى خط الهجوم: كاسونجو


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