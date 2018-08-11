ارتفاع نسبة جرائم الكراهية ضد المسلمين بأمريكا إلى 82%

11 أغسطس 2018 - 04:52 م

كشف تقرير صادر عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أن حوادث التحيز ضد المسلمين في ولاية كاليفورنيا ارتفعت بنسبة 82 في المئة في عام 2017، خلال أول سنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبه.



وقال تقرير صادر عن فرع المجلس في ولاية كاليفورنيا أنه تلقى ما يزيد عن 2259 من الشكاوى حول التحيز ضد المسلمين في العام الماضي، وأضاف أن معظم الشكاوى جاءت من قضايا لها بالسفر وحقوق الهجرة، وهي في معظمها مرتبطة بقرارات حظر السفر التى أمر بها ترامب، ومنع بموجبها معظم المواطنين من دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة.

وجاء في الملخص التنفيذي للتقرير أن هناك زيادة بنسبة 8 في المئة في حوداث التحيز ضد المسلمين ولكن المتحدثة باسم المجلس، مروة رفاعي، أكدت في وقت لاحق أن العدد في العام الماضي كان، في الواقع، زيادة بنسبة 82 ?.

وسخر النقاد من قرار حظر السفر باعتباره (حظرا إسلاميا) ولكن إدارة ترامب دافعت عنه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال تقرير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية إن تنفيذ قرار حظر المسلين والتركيز المتجدد على تنميط المسلمين كتهديدات للأمن القومي أدى إلى زيادة كبيرة في التعصب الذى فرضته الحكومة في العام الماضي، وأشار التقرير ان الوكالات الحكومية الفيدرالية، كانت مسؤولة عن تحقيق العديد من سياسات إدارة ترامب الصريحة تجاه المسلمين، وهو أمر يستدعى القلق.

ولم يعلق البيت الأبيض على هذه التقارير على الرغم من الزيادة (المخيفة) في حوادث التحيز ضد المسلمين في الولايات المتحدة.

وارتفعت جرائم التحيز ضد المسلمين على مستوى الولايات المتحدة إلى نسبة 83 ?، وفقا لتقرير آخر أصدره المجلس في الشهر الماضي، وكان لترامب تاريخ مضطرب مع الجالية المسلمة في أمريكا منذ أن بدأت حملته الانتخابية في عام 2016 تنتقد الديمقراطيين لأنهم رفضوا استخدام مصطلح (الإرهاب الإسلامي الراديكالي).