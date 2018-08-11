4 نصائح للوقاية من شر الرطوبة في الصيف

11 أغسطس 2018 - 05:12 م

مع ارتفاع نسب الرطوبة في كثير من الدول العربية بفصل الصيف، ووصولها في مصر إلى 80%، نقدم لك بعض النصائح التي تقيك شر الرطوبة ومضاعفاتها وخاصة مع الحر.

وقالت مؤسسة حمد الطبية -في فيديو بصفحتها على فيسبوك- إنه مع تجاوز نسبة الرطوبة بالجو 35% يتوقف نظام التبريد الطبيعي في الجسم عن العمل مما يجعلنا نشعر بإحساس مفرط بالحر ما لم نتوخَ الحذر.

وقد يؤدي هذا لمضاعفات تشمل:

- الإرهاق

- الجفاف

- التشنجات

- الإنهاك الحراري

- ضربة الشمس

- هبوط ضغط الدم

- الإغماء

وللوقاية من ذلك يُنصح بالتالي:

- شرب كمية كافية من الماء من 8-12 كوبا يوميا أو أكثر.

- احتفاظ الشخص بوجبة خفيفة لأكلها إذا شعر بالتعب.

- عدم ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.

- إذا كان الشخص يريد ممارسة الرياضة فيجب أن تكون في مكان مغلق فقط.