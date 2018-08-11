4 نصائح للوقاية من شر الرطوبة في الصيف

وكالات - خالد الشرقاوي
مع ارتفاع نسب الرطوبة في كثير من الدول العربية بفصل الصيف، ووصولها في مصر إلى 80%، نقدم لك بعض النصائح التي تقيك شر الرطوبة ومضاعفاتها وخاصة مع الحر.
وقالت مؤسسة حمد الطبية -في فيديو بصفحتها على فيسبوك- إنه مع تجاوز نسبة الرطوبة بالجو 35% يتوقف نظام التبريد الطبيعي في الجسم عن العمل مما يجعلنا نشعر بإحساس مفرط بالحر ما لم نتوخَ الحذر.
وقد يؤدي هذا لمضاعفات تشمل:
- الإرهاق
- الجفاف
- التشنجات
- الإنهاك الحراري
- ضربة الشمس
- هبوط ضغط الدم
- الإغماء
وللوقاية من ذلك يُنصح بالتالي:
- شرب كمية كافية من الماء من 8-12 كوبا يوميا أو أكثر.
- احتفاظ الشخص بوجبة خفيفة لأكلها إذا شعر بالتعب.
- عدم ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.
- إذا كان الشخص يريد ممارسة الرياضة فيجب أن تكون في مكان مغلق فقط.
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