  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:44 م
بحث متقدم
القمص عبدالمسيح بسيط

كاهن كنيسة العذارء يكشف حيلة الانتحاري لخداع الأمن

الشيخ الشعراوي بالبرلمان

تفاصيل استجواب "الشعراوي" الذي هز البرلمان

عفروتو

النيابة: القصاص من رجال الشرطة الذين ثبتت إدانتهم

طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها

انفراد: أول حوار مع أسرة طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها

صورة من موقع الحادث

الكشف عن هوية انتحاري «مسطرد»

شقق الإسكان بالعاصمة الإدارية

10 خطوات للحصول على شقة بالعاصمة الإدارية

أدوية

احذر.. أدوية مسرطنة بالصيدليات

حلا شيحة

رد ناري لـ«حلا شيحة» على مهاجمي خلعها الحجاب

الراهب يمثل الجريمة

الراهب أشعياء يعترف ويمثل جريمة مقتل الأنبا أبيفانيوس

صورة الخبر

"أردوغان" يحذر أمريكا من هذا الأمر

4 نصائح للوقاية من شر الرطوبة في الصيف

الصفحة الأخيرة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تحذير هام من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

#

فوائد سحرية للتين الشوكي في علاج السكر والكبد

#

احذر .. زجاجة المياه الموجودة بسيارتك قد تتسبب في احتراقها

#

10 خطوة للحصول على بشرة رطبة ونضرة

مع ارتفاع نسب الرطوبة في كثير من الدول العربية بفصل الصيف، ووصولها في مصر إلى 80%، نقدم لك بعض النصائح التي تقيك شر الرطوبة ومضاعفاتها وخاصة مع الحر.

وقالت مؤسسة حمد الطبية -في فيديو بصفحتها على فيسبوك- إنه مع تجاوز نسبة الرطوبة بالجو 35% يتوقف نظام التبريد الطبيعي في الجسم عن العمل مما يجعلنا نشعر بإحساس مفرط بالحر ما لم نتوخَ الحذر.

وقد يؤدي هذا لمضاعفات تشمل:

-        الإرهاق

-        الجفاف

-         التشنجات

-        الإنهاك الحراري

-         ضربة الشمس

-        هبوط ضغط الدم

-        الإغماء

وللوقاية من ذلك يُنصح بالتالي:

-        شرب كمية كافية من الماء من 8-12 كوبا يوميا أو أكثر.

-        احتفاظ الشخص بوجبة خفيفة لأكلها إذا شعر بالتعب.

-        عدم ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.

-        إذا كان الشخص يريد ممارسة الرياضة فيجب أن تكون في مكان مغلق فقط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يعلن فتح النادي أمام أعضائه بعد انتشال «جثة»
» بالفيديو.. اشتباكات شوارع في مباراة الإمارات وماليزيا
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة القادسية
» تجدد القصف الإسرائيلي على غزة
» اليوم.. مباراة مثيرة في بطولة كأس «الخيارة الذهبية»
» تجديد حبس رئيس حي الهرم 15 يومًا
» الأزهر يشكر الملك سلمان على هذا القرار
» بالفيديو.. توتنهام يتخطى نيوكاسل بثنائية
» النيابة لمحافظ المنوفية: لو كان الأمر بأيدينا لطالبنا بإعدامك
» تجديد حبس ابنة القرضاوي و12آخرين 45 يومًا
» سيدة تذبح "سلفتها" فى غرفة النوم بـ15 مايو

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة