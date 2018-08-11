إسترقاق المواطن

نظراً لما يمتلكه البشر عموماً من مميزات تجعلهم يستحقون التكريم الذي أسبغه عليهم خالقهم سبحانه وتعالي، وحتي بالرغم من إختلافهم في الصفات كالذكاء وإمتلاك الثروة، لكن غالباً جميعهم يبحثون دائماً عن الإعتراف بقيمتهم وكرامتهم وتميزهم وكذلك التعامل معهم كأهداف وغايات وليس وسائل أو أدوات يحقق من خلالها آخرون غاياتهم وطموحاتهم.



تمارس بعض الحكومات وصايتها علي المواطنين وتستغل ثقتهم فيها، ومن ثم تمتهن كرامتهم وتسترقهم، وذلك عندما تحجب عنهم المعلومات خاصة التي من حقهم يعرفوها، لبث الطمأنينة لدي المواطن حتي يعرف إلي أين تتجه به الحكومة وماهو هومقبل عليه، وهل هو يقف في أمان أم أنه علي شفا جرف هار أو حافة الهاوية، وأن هبوطه حتمي، وهي مسألة وقت لا غير؟، أم أن الخير قادم وسوف يكون بالكثرة بحيث يفيض كما يردد مذيعي الفضائيات، الذين خاطب بعضهم المواطنين بالتهديد والوعيد بأن عليهم الإنتظار والصبر لما هو قادم من خير، والرضا وقبول الواقع الحالي، وإلا يعتبرون مشكوك في وطنيتهم، بل وصل التهديد ببعضهم -دون محاسبة من أحد-في أن يقول للغاضبين عن أحوالهم المعيشية السيئة أو حتي القليل من الذين قد يعترضون علي بعض القررات التي تتخذها الحكومة وتثقل كاهلهم، في أن عليهم يتركوا البلد ويرحلوا..بناقص.

