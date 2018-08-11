» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد " محاميه يجيب: هل يحصل «مرسى» على عفو صحى؟"، كما ننشر " إيهود باراك: مصر رفضت عرضًا لاحتلال غزة"، كذلك " أول حوار مع أسرة طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها".
وننشر أيضًا " هل تستجيب «حلا شيحة» لنداء ابنة خيرت الشاطر؟"، وكذلك " بالأسماء.. 7 نواب مهددون بإسقاط العضوية"، وأيضًا " إمام «الأزهر».. «مش كل الطير يتاكل لحمه» (ملف)".
** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ شروط العفو الرئاسى.. «مش كل مرة تسلم الجرة»
ـ مشروع قانون يحرم «السياسة» على المصريين بالخارج
ـ فيلم إسرائيلى عن «أشرف مروان» يتكلف 12 مليون دولار
ـ الدول المفضلة لـ«الإخوان» لطلب اللجوء إليها
ـ ترحيب برلمانى.. إنشاء بنك للأعضاء البشرية
ـ رفع سعر «الأنسولين» يغضب مرضى السكر
ـ «التوك توك» يخطف «صنايعية» مصر
ـ مخرج إسرائيلى حصل على الأوسكار.. هكذا تأثر بأصوله المصرية
ـ زوجة «مريض القرنية» تتهم الأطباء بالقتل العمد
ـ منح الموظفين إجازة 3 أيام أسبوعيًا يثير انقسامات
ـ مسئولون فى القفص بتهمة الرشوة.. ما الأسباب؟
ـ هل يقضى الـ«DNA» على ظاهرة أطفال الشوارع؟
ـ «المكسب السهل».. ولا وجع القلب
ـ بالمحافظات.. 4أشهر مصيف لـ«الثعابين».. و«العض مجانى» (ملف)
ـ نقل القنوات المحلية للمحافظات يفجر اعتراضات واسعة
ـ «المهن الموسيقية» تتوعد محمد رمضان.. وإعلاميون: محتاج علاج نفسى
ـ أول شاطئ للكلاب بمصر
ـ حفيد «مبارك» يثير الجدل بصورة «نادى الملوك»