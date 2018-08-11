  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:26 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والقادسية الكويتي

هلال ذي الحجة

رسميًا.. غدًا أول أيام ذي الحجة

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك والسوق السوداء

هيئة الرقابة الادارية

الرقابة الإدارية تذبح ذئاب المحليات

صحف مصرية (أرشيفية)

أزمة الصحف ليست في الورق.. هذه الأسباب الحقيقية

خالد أبوالنجا

«أبو النجا»ينشر صورته عاريًا:«لا يهمني اتهامات الشذوذ»

القمص عبدالمسيح بسيط

كاهن كنيسة العذارء يكشف حيلة الانتحاري لخداع الأمن

الشيخ الشعراوي بالبرلمان

تفاصيل استجواب "الشعراوي" الذي هز البرلمان

طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها

انفراد: أول حوار مع أسرة طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها

عفروتو

النيابة: القصاص من رجال الشرطة الذين ثبتت إدانتهم

بالصور..

«أبو النجا»ينشر صورته عاريًا:«لا يهمني اتهامات الشذوذ»

آخر الأخبار

خالد أبوالنجا
خالد أبوالنجا

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

المثلية تلاحق "أبو النجا" بسبب صورة صادمة

#

الشوبكى يطالب بالشفافية والمحاسبة فى جريمة دير أبو مقار

#

علاقة انتحار الراهب المطرود بمقتل رئيس ديرأبو مقار

#

معلومة هامة لمن تعاطوا العقاقير المسرطنة

اتهامات

خالد أبوالنجا

الشذوذ

حسابه

حالة من الجدل أثارها الفنان خالد أبو النجا، بعد إعادة نشر صور عارية تمامًا له من جلسة تصوير قديمة، والتي جعلته يواجه اتهامات بـ«الذوذ الجنسي»، وهو ما رد عليه مؤكدًا أنه فخور بجلسة التصوير ولا يهمه كلام الناس وانتقادهم.

فيما قام أحد متابعيه بنشر صورة قديمة له يظهر فيها على سرير مع الفنان تامر هجرس على سرير، متهمًا "أبوالنجا" بأنه شاذ جنيسًا.

وقرر أبو النجا الرد على هذا الاتهام بإعادة نشر نفس الصور عبر إنستغرام، موضحًا أنها من جلسة تصوير، وأنه فخور بها ولا يكترث لأراء واتهمات الناس، دون أي توضيحات أخرى.

وتعرض "أبو النجا" إلى عتاب وهجوم كبير من جانب متابعيه، بسبب رفضهم نشر مثل هذه الصور التي تخرج عن الذوق العام.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» الذهب يستقر عند أدنى مستوياته منذ عامين
» اتجاه لسجن المنتقبات فى الدنمارك
» اختفاء طائرة ركاب إندونيسية وفقدان الاتصال بها
» بالفيديو.. تشيلسي يقسو على هدرسفيلد بثلاثية
» تأجيل محاكمة معاون مباحث وأمين شرطة المقطم
» رسميًا.. «بيكيه» يعلن اعتزاله دوليًا
» «أردوغان» يكشف عن مفاجأة لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار
» الراهب أشعياء يعترف ويمثل جريمة مقتل الأنبا أبيفانيوس
» تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:17 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة