«أبو النجا»ينشر صورته عاريًا:«لا يهمني اتهامات الشذوذ»

11 أغسطس 2018 - 05:47 م

حالة من الجدل أثارها الفنان خالد أبو النجا، بعد إعادة نشر صور عارية تمامًا له من جلسة تصوير قديمة، والتي جعلته يواجه اتهامات بـ«الذوذ الجنسي»، وهو ما رد عليه مؤكدًا أنه فخور بجلسة التصوير ولا يهمه كلام الناس وانتقادهم.

فيما قام أحد متابعيه بنشر صورة قديمة له يظهر فيها على سرير مع الفنان تامر هجرس على سرير، متهمًا "أبوالنجا" بأنه شاذ جنيسًا.

وقرر أبو النجا الرد على هذا الاتهام بإعادة نشر نفس الصور عبر إنستغرام، موضحًا أنها من جلسة تصوير، وأنه فخور بها ولا يكترث لأراء واتهمات الناس، دون أي توضيحات أخرى.

وتعرض "أبو النجا" إلى عتاب وهجوم كبير من جانب متابعيه، بسبب رفضهم نشر مثل هذه الصور التي تخرج عن الذوق العام.