» رسميًا.. «بيكيه» يعلن اعتزاله دوليًا

11 أغسطس 2018 - 06:14 م

أعلن النجم جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة وإسبانيا، اليوم، السبت، اعتزاله اللعب دوليًا، بشكل رسمي، مع منتخب بلاده، عقب مشاركته الأخيرة فى كأس العالم الذى أقيم فى روسيا يوليو الماضى.

قال بيكيه فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة برشلونة وإشبيلية فى كأس السوبر الإسبانى، غدا الأحد، "تحدثت مع لويس إنريكي مدرب إسبانيا قبل أسبوع، اتصل بي وأخبرته أننى قررت الإعتزال وهذا القرار كان مدروساً للغاية"، مضيفا "كانت مرحلة رائعة على الصعيد الدولى بعدما فزت بكأس الأمم الأوروبية وكأس العالم أيضا، تركيزى الآن على مشوارى مع برشلونة".

وفيما يتعلق بمواجهة إشبيلية، شدد بيكيه على صعوبة المباراة التى تستضيفها مدينة طنجة المغربية، موضحا أنها ستقام مواجهة واحدة فى السوبر على عكس النظام المتبع بإقامة مواجهتى ذهاب وعودة.

أشار بيكيه إلى أن هدف برشلونة هو القتال من أجل التتويج بدورى أبطال أوروبا فى الموسم الجديد، بجانب الفوز بالدوري الإسباني.