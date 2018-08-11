رسميًا.. غدًا أول أيام ذي الحجة

11 أغسطس 2018 - 07:07 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، أن غدا الأحد هو غرة شهر ذي الحجة بعد رؤية الهلال.

وبناء على الإعلان، سيكون الوقوف في عرفة يوم الاثنين 20 أغسطس، واليوم الأول في عيد الأضحى سيوافق يوم الثلاثاء 21 أغسطس.