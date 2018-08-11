  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:07 م
بحث متقدم
ريال مدريد وميلان

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وميلان

أغنام للأضحية

لا يجوز الأضحية بأغنام تتغذى على القمامة

تامر عبدالمنعم

«وقفت ضد 25 يناير والإخوان وفي الآخر جلست في البيت»

هلال ذي الحجة

رسميًا.. غدًا أول أيام ذي الحجة

تفجير الفحيص

تطورات خطيرة في حادث تفجير «الفحيص» بالأردن

مجلس النواب

برلمانيون يتبنون مبادرات للتقليل من نفقات الزواج

المواجهات في غزة

«يديعوت» تكشف كواليس نجاح التهدئة المصرية

هيئة الرقابة الادارية

الرقابة الإدارية تذبح ذئاب المحليات

طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها

انفراد: أول حوار مع أسرة طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها

الشيخ الشعراوي بالبرلمان

تفاصيل استجواب "الشعراوي" الذي هز البرلمان

بالفيديو..

تطورات خطيرة في حادث تفجير «الفحيص» بالأردن

عرب وعالم

تفجير الفحيص
تفجير الفحيص

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

سكاي نيوز: جرحى في احتراق سيارة بالدقي

#

"النقل" تكشف حقيقة وجود شبهة جنائية بحادث المرازيق

#

انتقال إبراهيم حسن للزمالك «باطل»

#

مصرع شخصين في حادث إطلاق رصاص بألمانيا

الاردن

تطورات

نقب الدبور

تفجير الفحيص

قتل أحد عناصر الأجهزة الأمنية في منطقة نقب الدبور شمال مدينة السلط الأردنية خلال مداهمة أمنية مساء اليوم، السبت، لضبط المتورطين في تفجير الفحيص.

وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية إصابة 16 شخصًا آخرين بعد وقوع تفجير داخل مبنى خلال المداهمة، وتم نقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي؛ وفق ما أفادت به مصادر أمنية أردنية للصحيفة.

وقالت المصادر إن "الأجهزة الأمنية كانت تلاحق مطلوبين تحصنوا داخل عمارة في المنطقة، قبل أن يحدث تبادل إطلاق نار بين الجانبين".

وأدت المداهمة الأمنية لحدوث أزمة سير خانقة في المنطقة المحيطة وسط تواجد أمني كثيف يطوق المنطقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل محاكمة "دومة" في أحداث مجلس الوزراء
» «فيفا» يحتفل بميلاد عبد الرحمن فوزي
» بالفيديو.. هدف عالمي لـ«إنييستا» في الدوري الياباني
» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون
» تأجيل محاكمة بديع والشاطر وآخرين في "أحداث الإرشاد"
» سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك والسوق السوداء
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» الذهب يستقر عند أدنى مستوياته منذ عامين
» اتجاه لسجن المنتقبات فى الدنمارك
» اختفاء طائرة ركاب إندونيسية وفقدان الاتصال بها
» بالفيديو.. تشيلسي يقسو على هدرسفيلد بثلاثية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:52 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة