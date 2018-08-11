تأجيل محاكمة "أمل فتحي" بالتحريض على قلب نظام الحكم

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الجنح

كاذبة

بث اخبار

أجلت محكمة جنح المعادى، أولى جلسات محاكمة عضو حركة 6 أبريل أمل فتحى، فى قضية اتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم،  لجلسة 8 سبتمبر المقبل.

وتواجه المتهمة بالقضية رقم 7991 لسنة2018 جنح المعادي، عدة اتهامات منها بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لبث شائعات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تواجه المتهمة اتهامات آخر ى بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منها بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، و الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.


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