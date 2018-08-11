» بالفيديو.. هدف عالمي لـ«إنييستا» في الدوري الياباني

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سجل النجم الإسباني أندريس إنييستا، لاعب وسط برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي، هدفا رائعا، اليوم، الجمعة، ليكون الأول له مع فريقه الجديد.

استلم "الرسام" الكرة على طريقة المعهودة (نصف دائرة)، ليضعها أمامه وينفرد بالحارس، قبل أن يراوغه ويضع الكرة ببرودة أعصاب في مرمى الخصم.

وكتب إنييستا تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، السبت، قال فيها: "سعيد جدا بالفوز الذي حققناه اليوم، إلى الأمام يا فيسيل كوبي، أتطلع لمباراة الأربعاء".

حط "الرسام" رحاله في فريق فيسيل كوبي الياباني، قادما من برشلونة، بعد 16 عاما قضاها بين أسوار الفريق الكتالوني وحقق خلالها الكثير من الألقاب على المستويين القاري والمحلي.

يذكر أن إنييستا يبلغ من العمر 34 عاما، ورغم ذلك لا يزال محتفظا بقدراته ومهاراته المذهلة، والتي أظهر جزءا منها خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني بكأس العالم 2018 بروسيا.


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