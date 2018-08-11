» «فيفا» يحتفل بميلاد عبد الرحمن فوزي

11 أغسطس 2018 - 08:06 م

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على الاحتفال بذكرى ميلاد المصري عبد الرحمن فوزي، أول لاعب عربي وأفريقي يسجل هدفا بكأس العالم.

ولد فوزي في الـ11 من أغسطس من عام 1909 في مدينة بورسعيد المصرية، وشارك مع المنتخب المصري بكأس العالم 1934، قد كانت تلك المشاركة الأولى للمنتخبات العربية والأفريقية على حد سواء في المونديال.

حاض النجم المصري، المباراة الأولى والوحيدة في تلك النسخة من المونديال لمصر، وسجل هدفين خلال أربع دقائق على المنتخب المجري في المباراة التي انتهت بفوز المجر بأربعة أهداف مقابل هدفين مصريين.

ورغم الهدفين اللذين سجلهما، إلا أن فوزي لم ينل الشهرة التي نالها صاحب هدف مصر على هولندا بكأس العالم 1990، مجدي عبد الغني، والذي كان يظن البعض أنه صاحب الهدف الأول والوحيد للمنتخب المصري في المونديال قبل النسخة الأخيرة، وهي معلومات خاطئة بالتأكيد.

توفي عبد الرحمن فوزي في 16 أكتوبر أول من عام 1988، وكرمته إدارة نادي الزمالك حينها بإطلاق اسمه على الصالة المغطاة، وذلك بعد أن درب النادي بعد اعتزاله كرة القدم.

يذكر أن فوزي هو أول مدرب للمنتخب السعودي لكرة القدم عبر التاريخ، إذ استلم تدريب الأخضر عام 1957 وبقي على رأس إدارته الفنية حتى عام 1962.