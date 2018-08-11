«وقفت ضد 25 يناير والإخوان وفي الآخر جلست في البيت»

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25 يناير

تامر عبدالمنعم

قال الإعلامي تامر عبد المنعم، إنه وقف ضد ثورة 25 يناير بتضامنه مع مبارك وكان عاملًا رئيسيًا في التمهيد للإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من خلال مهاجمتهم أثناء فترة حكمهم، كما وقف إلى جوار المجلس العسكري والمشير طنطاوي، إلا أنه بعد كل ما فعله أغلق برنامجه واستبعد هو وطاقم عمله من قناة العاصمة.

ونشر "عبدالمنعم"، مقطع فيديو بثه على صفحته عبر "فيسبوك" يهاجم فيه رجال الأعمال ياسر سليم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، ويتهمه بالتسبب في إغلاق برنامجه واستبعاده من القناة.

يذكر أن الإعلامي السابق كان قد أعلن أمس الجمعة، انفصاله عن زوجته أمنية الطوخي، بعد عام و4 أشهر من زواجهما.

شاهد الفيديو..



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