نواب: هذه أسباب منح ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة

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حذر الدكتور عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، الجزارين من ذبح أضاحي عيد الأضحى في شوارع العاصمة، حفاظًا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالي، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة.

وناشدت محافظة القاهرة التجار والجزارين بضرورة الالتزام بالقرار حتى لا يتم توقيع عقوبة علي المخالف قدرها 5000 جنيه.
وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، إن "قرار محافظ القاهرة بمنح ذبح الأضاحي في شوارع العاصمة هو قرار صائب لمنع المظهر غير الآدمي وغير المتحضر للدماء التي تسيل من ذبح الأضاحي بالشوارع".

وأضافت عازر لـ "المصريون": "قرار المحافظ يجبر الجزارين على الذهاب إلى السلخانات لذبح أضاحيهم بطرقة طبية سليمة وخالية من الأمراض، لأن الذبح خارج السلخانات يجلب بعض الأمراض لمن يقدمون على شراء لحوم الأضاحي المذبوحة في الشوارع".
وأكدت عازر، أن "محافظة القاهرة هي من أكثر المدن تلوثًا وقرار المحافظ يحد من ارتفاع نسبة التلوث بالشوارع".

في السياق ذاته، قال النائب عمرو كمال الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل بالقاهرة، إن "قرار محافظ القاهرة هو قرار سليم جدًا، لأنه يحد من نسبه التلوث في محافظة القاهرة ويحافظ علي الوجه الحضاري للعاصمة العريقة".

وأضاف الجوهري لـ "المصريون": "قرار المحافظ جاء بسبب الصعوبات البالغة التي تجدها الأحياء في رفع مخلفات ذبح الأضاحي من شوارع العاصمة والتكلفة المادية الباهظة أيضًا لرفع هذه المخلفات".

وشدد الجوهري على ضرورة توفير محافظة القاهرة لأماكن مخصصة لذبح الأضاحي، حتى يتمكن التجار والجزارون من الذبح في الأماكن المخصصة لها وعدم الذبح في الشوارع.  
 



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