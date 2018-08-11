» البطولة العربية.. الزمالك يتعادل سلبيًا مع القادسية

11 أغسطس 2018 - 09:17 م

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره القادسية الكويتى، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية.

بذلك ينتظر الزمالك و القادسية خوض مباراة العودة يوم 29 سبتمبر المقبل بالكويت لحسم المتأهل لدور الـ 16 بالبطولة العربية .

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية من جانب لاعبى الفريقين فى محاولة للسيطرة على منطقة المناورات فى وسط الملعب .

ونجح لاعبو الزمالك فى الاستحواذ على الكرة خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول لكن بعيدا عن مناطق الخطورة حيث لم تشهد الدقائق العشرة الأولى أى هجمات خطيرة .

واعتمد لاعبو الزمالك على الجبهة اليمنى بقيادة حازم إمام لاختراق الدفاع الكويتى الذى شتت كافة العرضيات البيضاء .

وأهدر أوباما فرصة هدف محقق للزمالك بالدقيقة 15 بعد توغله فى الدفاع الكويتى لكن التسديدة تعلو العارضة .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه طارق حامد لاعب الزمالك بالدقيقة 19 بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبى القادسية .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء القادسية الكويتى بموقع متميز يسددها محمود علاء بقوة لكن يتصدى لها الحارس خالد الرشدى .

ويواصل لاعبو الزمالك الضغط على دفاعات القادسية بقوة وتتعد الهجمات البيضاء عن طريق الجبهة اليمنى لتسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول .

ويطلق كهربا تسديدة صاروخية بالدقيقة 27 يتصدى لها حارس القادسية ببراعة .

ويهدر إبراهيم حسن فرصة هدف محقق للزمالك بالدقيقة 33 بعد تسلم الكرة بالجبة اليسرى داخل منطقة الجزاء وحاول تسديدها مباشرة تجاه المرمى الكويتى لكن ينجح الدفاع فى التشتيت .

ويحاول لاعبو القادسية الدخول فى أجواء المباراة خلال الدقائق الأخيرة للشوط الأول مع استماتة دفاعية من لاعبى الزمالك .

ويهدأ اللعب قبل انتهاء الشوط الأول حتى جاءت الدقيقة 44 وكاد كهربا يسجل الهدف الأول للزمالك بعدما فشل حارس القادسية فى التصدى لعرضية أحمد فتوح بشكل سليم لكن تسديدة كهربا تعلو العارضة .

ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع لكنها لم تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى .

أحداث الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى حماسيا وفوجئ جنش بتسديدة صاروخية تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة 46 لكن العارضة تتدخل وتنقذ الموقف.

ويهدر محمود عبد العزيز فرصة تسجيل الهدف الأول للزمالك بالدقيقة 47 بعد تسديدة قوية من حدود منطقة جزاء القادسية لكنها تعلو العارضة .

ويعود الزمالك للسيطرة على مجريات اللعب سريعا والاستحواذ على منطقة المناورات فى وسط الملعب بتعدد التمريرات لفتح ثغرات بالدفاع الكويتى بحثا عن أولى الأهداف .

ويحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء القادسية بالدقيقة 51 يسددها كهربا ببراعة لكن يتصدى لها الحارس الكويتى بإتقان .

وينقذ خالد الرشيدى حارس القادسية مرماه من هدف محقق بالدقيقة 56 بعد تصديه لتسديدة كهربا وتحويل الكرة لركلة ركنية .

وينقذ جنش مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 59 بعد تصديه لتسديدة قوية من مهاجم القادسية .

ويجرى السويسرى جروس التغيير الأول للزمالك بالدقيقة 62 بخروج إبراهيم حسن ونزول المغربى حميد أحداد .

وتستمر هجمات القادسية تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة 65 بعد تسديدة ماى أكسل لكن يشتتها الدفاع الأبيض لتصبح ركلة ركنية .

ويجرى جروس التغيير الثانى للزمالك بالدقيقة 67 بخروج المتألق محمود كهربا ونزول محمد عنتر .

ويمرر محمد عنتر كرة عرضية داخل منطقة جزاء القادسية بالدقيقة 70 يحاول محمود عبد العزيز تحويلها للمرمى برأسية لكن الكرة تعلو العارضة .

ويتوغل محمد عنتر بدفاعات القادسية بالدقيقة 71 وراوغ أكثر من لاعب لينفرد بالمرمى ويحاول مراوغة الحارس قبل تدخل الدفاع ليسقط على الأرض ويطالب بركلة جزاء لكن حكم المباراة يحتسب ركلة حرة لصالح حارس القادسية .

وتشهد الدقائق الأخيرة من المباراة نشاط ملحوظ للاعبى القادسية فى محاولة لخطف الفوز رغم السيطرة الزملكاوية على مجريات اللعب طوال اللقاء .

ويجرى جروس التغيير الثالث والأخير للزمالك بالدقيقة 81 بنزول التونسى فرجانى ساسى ليظهر لأول مرة مع الأبيض ويخرج حازم إمام .

ويطلق حميد أحداد تسديدة قوية بالدقيقة 84 تجاه مرمى القادسية لكنها تصطدم بالدفاع الكويتى وتتحول لركلة ركنية .

ويحاول طارق حامد فك طلاسم الشباك الكويتية بتسديدة قوية بالدقيقة 88 لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى القادسية .

ويحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للقادسية على حدود منطقة جزاء الزمالك بالدقيقة 90 لكن الكرة تعلو العارضة البيضاء.

ويحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل من ضائع لتزداد المباراة سخونة لرغبة لاعبى الزمالك فى تحقيق الفوز ومحاولة لاعبى القادسية الحفاظ على النتيجة انتظارا لمباراة العودة على أرضه ووسط جماهيره .

ويهدر رونالدو هدف محقق للقادسية بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما أنفرد بمرمى جنش لكنه سدد الكرة خارج المرمى ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين .