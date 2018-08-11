» أول تعليق من رئيس الزمالك بعد التعادل مع القادسية

11 أغسطس 2018 - 09:33 م

أشاد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبي الفريق الأبيض خلال مباراة القادسية الكويتي في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.

وأشار «مرتضى» في تصريحات صحفية، بأن الفريق خلال الشوط الأول من المباراة أهدار العديد من الفرص السهلة.

وأكد رئيس الزمالك، أن حكم اللقاء الجزائري لم يحالفه التوفيق في أداره المباراة، وكانت هناك العديد من القرارات العكسية له.

وأضاف مرتضى منصور ، بأن الزمالك قادر على التعويض في مباراة العودة ، التي ستقام في الكويت نهاية الشهر المقبل .

يذكر أن الزمالك تعادل سلبيا مع فريق القادسية الكويتي في مواجهة ذهاب دور الـ32، التي أقيمت اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية