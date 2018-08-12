حلا شيحة تكشف كواليس خلع الحجاب وعلاقتها بالإخوان

12 أغسطس 2018 - 12:46 ص

كشفت الفنانة «حلا شيحة»، كواليس خلعها الحجاب، ورجوعها للتمثيل، الفترة القادمة، والهجوم الشرس، الذي تلقته عقب القرار.



وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، على فضائية «دريم»، إن الأخلاق أهم ما يميز المرأة، والحجاب ليس مقياسًا للحكم على تدين المرأة على الإطلاق.



وتابعت: «إنها التقت أميرة عزت، التي قيل عنها، أنها الصديقة المقربة لدى على مواقع التواصل الاجتماعي مرة أو مرتين، ولكن صدمت عندما شاهدت ما كتبته على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لا توجد صدقات شخصية مع أحد ومنهم ابنه خيرت الشاطر لكن فقط أبنائي يدرسون في نفس مدرسة أبنائها، لا أنتمي لأي جماعة ولا أعرف قيادات الإخوان وعلاقتي بابنة نائب المرشد هي علاقة مدرسة».

وذكرت أنها خلعت النقاب عند ذهابها إلى كندا لكي تتعامل بسهولة، لافتة إلى ضرورة تعلم التسامح من الرسول صلى الله عليه وسلم، موجهها حديثها لمنتقديها، قائلة:«كلكم بتعلموا حاجات غلط، ما تنسبوش ليا الغلط لوحدي، أنتوا فين من سماحة الرسول، هناك عدد كبير من الناس نسبوا إلى كلام لا أعرفه وفضلت عدم الرد لأني أفكر في الفترة القادمة ماذا أقدم للفن».



وأوضحت أن بعض الدعاة كان يقومون بتكفير البعض وهي ترتدي النقاب، وكانت تستغرب هذا الأمر، مستطردة: «لا يمكن استسهال التكفير بهذا الشكل».



ولفتت إلى أن حياتها الزوجية مستقرة، وهناك حوار متواصل بينها وبين زوجها، مشيرًا إلى أن «زوجي الآن في كندا، وأنا في مصر عشان مدراس الأولاد».



تابعت: «اللي عايز يدعيلي بالهداية يدعيلي، بس مش عايزة تبقى الدعوة ليا وكأني خرجت من الإسلام، هو ما فيش وسط».



وأردفت: «أعلم أن الكثيرين غضبوا من خلعي للحجاب، لكن الحجاب جزء من الدين، وليس الدين كله، وأنا لم أترك الدين، بالراحة عليّا، وكل شخص يمر بمراحل متقلبة ومختلفة في حياته يتعلم فيها الكثير».



وأردفت: «مش عايزة حد يزعل مني، اتعلمت حاجات حلوة كتير في السنين الأخيرة، وهتفضل مكملة معايا حياتي كلها».



واستكملت: «البعض يلصق بها الكثير من الأشياء الغير صحيحة»، متابعة: «أنا كنت عايشة الـ12 سنة اللي فاتوا في حالي، وما كنتش منضمة لأي جماعة، وما كنتش متطرفة دينيًا».

وأشارت إلى أنها استغربت من الفيديو المنتشر لشيخ محمد الصاوي الذي تحدث فيه عن حياتها الشخصية، معقبة: «ارتدائي الحجاب أو خلعة مسألة شخصية، وما فعله الشيخ محمد الصاوي انتهاك لحياتي الخاصة، وزوجي تضايق من الكلام إلى اتقال على لسان الشيخ السلفي ده».

وتابعت: «المخرج مجدي أحمد على، وعدد كبير من الفنانين، شجعوني على اتخاذ قراري الأخير بالعودة إلى الحياة الفنية، حبي للفن هو ما دفعني للتراجع عن الاعتزال، وأحب التمثيل والرقص والغناء منذ الصغر».

