» "الطرق والكباري": هذا هو موعد افتتاح "الدائري الإقليمي"

أعلن اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، افتتاح الطريق الدائري الإقليمي، البالغ طوله 400 كيلومتر، بالكامل عقب عيد الأضحى مباشرة.



وأضاف، في تصريحات لقناة «الحياة»، مساء السبت، أن سيارات النقل الثقيل لن تدخل محافظات القاهرة الكبرى بعد افتتاح الطريق، ما يقلل الكثافة المرورية بنسبة 50%.





