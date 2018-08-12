أغرب تعليق من والد حلا شيحة على خلعها الحجاب

12 أغسطس 2018 - 02:11 ص

اعتبر الدكتور أحمد شيحة، والد الممثلة حلا شيحة، أن الهجوم على ابنته بسبب قرار خلع الحجاب «ليس وليد اللحظة، ولكن هناك محاولات مستمرة من أجل تقسيم المجتمع المصري وهدمه».



وقال «شيحة» في مداخلة مع برنامج «العاشرة مساء»، مساء السبت، إن «الدولة المصرية يجب عليها التخلص من محاولات تقسيم المجتمع إلى طوائف وفئات، والقضاء على التمييز الديني».



وأضاف: «ربيت ولادي على الحرية الشخصية، وعندما علمت أن حلا ارتدت النقاب قلت لها إن النقاب ليس من الدين في شئ، وحينما يكتمل إيمانك ستكتشفي أن ما فعلتيه ليس له علاقة بالله».

