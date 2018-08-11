اعتراض ثالث صاروخ حوثي باتجاه جازان خلال 24 ساعة

11 أغسطس 2018 - 10:30 م

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه منطقة جازان، جنوب غربي المملكة، وهو الثالث من نوعه نحو المنطقة ذاتها في غضون 24 ساعة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي رصدت، مساء اليوم، إطلاق الجماعة صاروخا باليستيا من محافظة عمران، شمالي اليمن، نحو جازان.



وأكد "المالكي" تمكن التحالف من اعتراض وتدمير الصاروخ، دون وقوع أضرار أو إصابات.

