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المتضررة من الحرائق..

منازل كاليفورنيا "ضحية" جديدة لرسوم ترامب

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حرائق كاليفورنيا أرشفية
حرائق كاليفورنيا أرشفية

المصريون ووكالات

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لن تتوقف أضرار الرسوم الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من السلع، على الدول التي تصدرها، بل ستكون منازل كاليفورنيا المتضررة من الحرائق "ضحية" لها أيضا.
وعن ذلك، أوضح رئيس اتحاد صناعة البناء في كاليفورنيا، دان دنمير، في تصريحات صحفية السبت، إن الرسوم الإضافية التي فرضها ترامب على واردات بلاده من الأخشاب والحوائط الجافة والمسامير، وغيرها من المواد المستخدمة في البناء، ستزيد تكلفة إعادة بناء المنزل الواحد في كاليفورنيا بحوالي 20 ألف دولار.
وأوضح دنمير أن المقاولين يشتكون من أن الرسوم الجمركية التي تم فرضها على الأخشاب المستوردة وحدها يمكن أن تضيف ما بين 8 آلاف دولار إلى عشرة آلاف دولار على تكاليف إعادة بناء منزل واحد في كاليفورنيا.
كما أن الرسوم التي تم فرضها على منتجات الصلب، ومنها المسامير والأسلاك، يمكن أن تضيف مبلغا مماثلا على تكلفة إعادة بناء المنزل الواحد، حسب المصدر ذاته.
كما أن الرسوم رفعت أسعار مواد وأجهزة أخرى تدخل في البناء مثل ألواح الحوائط الجافة، والألواح الشمسية.
وتحاول ولاية كاليفورينا التعامل مع الحرائق التي اندلعت على نطاق واسع في الولاية منذ بداية الشهر الماضي.
ومن أبرز تلك الحرائق: حريق "توماس" الذي ألحق أضرارا بحوالي ألف منزل في مدينتي فينتورا وسانتا باربرا جنوبي كاليفورنيا، وحريق "مجمع ميندوسينو" الذي أضر بنحو 1500 منزل في منطقتي ميندوسينو وليك كاونتي شمالي الولاية.
إضافة إلى حريق "كار" الذي بدأ في غابة "شاستا ترنتي الوطنية" شمالي كاليفورنيا ووصل إلى محيط مدينة ريدينغ وأضر بحوالي 1600 منزل.
وبذلك يتوقع أن ترتفع تكلفة إعادة بناء المنازل التي تضررت بسبب 3 من الحرائق التي شهدتها كاليفورنيا بنحو 100 مليون دولار.
ويهدد حريق لا يزال مستمرا في الولاية بالإضرار بـ16 ألف مسكن؛ ما تسبب في إجلاء حوالي 25 ألفا.
وفرضت الإدارة الأمريكية رسوما إضافية على واردتها من العديد من السلع وعلى رأسها الصلب والألمونيوم، من الدول التي قالت إنها "لا تتصرف بعدالة" في تجارتها مع الولايات المتحدة. -

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