صحة غزة تعلن نفاد العلاج الكيماوي لمرضى السرطان

11 أغسطس 2018 - 11:20 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان؛ بسبب نفاده من القطاع.



وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه: "توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي؛ بسبب نفاده بالإضافة لنفاد (دواء) نيوبوجين (Neupogen) المستخدم لرفع المناعة لدى المرضى".



وأوضح أن ذلك "يضع حياة مئات المرضى في خطر حقيقي إن لم يتم إنهاء الأزمة الدوائية لهم بشكل فوري".



ويعد "مستشفى الرنتيسي التخصصي" المستشفى الوحيد الذي يعالج مرضى السرطان في القطاع. ‎

