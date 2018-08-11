  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:39 ص
بحث متقدم
حلا شيحة

أغرب تعليق من والد حلا شيحة على خلعها الحجاب

فيديو.. "المسلماني" يكشف عن السيناريو "المرعب"

"المسلماني": إيران قد تخسر 15 تريليون دولار لهذا السبب

حلا شيحة

حلا شيحة تكشف كواليس خلع الحجاب وعلاقتها بالإخوان

صورة من موقع الحادث

3 تفجيرات خلال 4 أعوام.. «مسطرد» هدف متكرر

تامر عبد المنعم

بالأسماء.. غياب إعلاميين في ظروف غامضة

قناطر أسيوط الجديدة

5 مكاسب من مشروع قناطر أسيوط الجديدة

مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»

مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»

أغنام للأضحية

لا يجوز الأضحية بأغنام تتغذى على القمامة

تامر عبدالمنعم

«وقفت ضد 25 يناير والإخوان وفي الآخر جلست في البيت»

الشيخ الشعراوي بالبرلمان

تفاصيل استجواب "الشعراوي" الذي هز البرلمان

صحة غزة تعلن نفاد العلاج الكيماوي لمرضى السرطان

عرب وعالم

غزة
غزة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

حالات الرعب تزداد في إسرائيل 300%

#

الصحة تصدر 3 قرارات مهمة بشأن العلاج على نفقة الدولة

#

غزة تحت القصف.. والمقاومة ترد

#

برلمانية: سأصاب بالسرطان خلال عام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان؛ بسبب نفاده من القطاع.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه: "توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي؛ بسبب نفاده بالإضافة لنفاد (دواء) نيوبوجين (Neupogen) المستخدم لرفع المناعة لدى المرضى".
وأوضح أن ذلك "يضع حياة مئات المرضى في خطر حقيقي إن لم يتم إنهاء الأزمة الدوائية لهم بشكل فوري".
ويعد "مستشفى الرنتيسي التخصصي" المستشفى الوحيد الذي يعالج مرضى السرطان في القطاع. ‎
ويعاني قطاع غزة غزة حاليا من أزمات معيشية وإنسانية وصحية حادة، جراء مواصلة فرض الحصار الإسرائيلي منذ 2007. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "الطرق والكباري": هذا هو موعد افتتاح "الدائري الإقليمي"
» هذا ما فعله التلفزيون الإيراني مع هتافات ضد النظام
» شاهد.. أول فيديو لتفجير كنيسة العذراء بمسطرد
» حقيقية تأجيل الدراسة في الصف الأول الإبتدائي
» البشير: حزبنا الحاكم حركة إسلامية وليس علمانيًا
» غضب برلماني بسبب استيراد قمامة بـ15 مليار جنيه
» «كيتا»: علاقتي جيدة بـ«محمد صلاح».. وانسجمت مع ليفربول
» عشرات الآلاف يتظاهرون ضد «قانون القومية» بتل أبيب
» تطورات خطيرة في حادث تفجير «الفحيص» بالأردن
» أول تعليق من رئيس الزمالك بعد التعادل مع القادسية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:52 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات