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الأردن..استمرار "مداهمة السلط" وارتفاع عدد المقبوض عليهم

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الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية

المصريون ووكالات

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أعلن الأردن، فجر الأحد، استمرار عملية مداهمة السلط (تتبع محافظة البلقاء) غربي العاصمة عمان؛ للقبض على عناصر "خلية إرهابية"، يٌشتبه بتورطها في تفجير مدينة "الفحيص" الذي وقع الجمعة.
جاء ذلك، وفق ما صرحت به متحدثة الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقالت غنيمات "أسفرت المرحلة الثانية من عملية المداهمة في السلط حتى اللحظة عن إنقاذ أحد عناصر الأجهزة الأمنية وهو على قيد الحياة وحالته حرجة"، دون توضيح ملابسات إنقاذه ولا إصابته.
واستدركت "ما تزال العملية مستمرة وبخطوات مدروسة للتأكد من عدم وجود مدنيين مهددين من قبل المشتبه بهم".
وأشارت "في الأثناء تحركت آليات الدفاع المدني المتخصصة لتقصي الوضع داخل المبنى والبحث تحت الأنقاض".
من ناحية أخرى، لفتت غنيمات إلى ارتفاع "عدد الإرهابيين الذين في قبضة الأمن إلى خمسة ،حيث كانت الأجهزة ألقت القبض على ثلاثة منهم في بداية العملية".
وأهابت غنيمات في ختام بيانها بالمواطنين الابتعاد عن موقع المداهمة كوّن "العملية مستمرة".
وتأتي العملية ، ضمن محاولة لإلقاء القبض على خلية إرهابية، يشتبه بتورطها بتفجير مدينة الفحيص(10 كم غرب عمان وتتبع البلقاء)، الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين.
إلا إن مقاومة الخلية، نتج عنه اشتباك مسلح مع قوات الامن الأردني، ما أدى لسقوط ثلاثة قتلى في صفوف رجال الأمن، السبت. -

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