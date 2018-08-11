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حقيقية تأجيل الدراسة في الصف الأول الإبتدائي

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المصريون ـ متابعات

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أكد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن مصر شهدت 21 الف شائعة خلال آخر ثلاثة أشهر، ومعظم هذه الشائعات من نصيب وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الحديث على تأجيل الدارسة بالنسبة لكي جي1، والصف الأول الإبتدائي أمير غير صحيح، كما لا يوجد أي تغير في منظومة الثانوية العامة التي تم نشرها خلال الفترة الأخيرة. 
وأوضح "خيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن الصف الأول الثانوي سيكون عبارة عن عام تجريبي ولن تحسب دراجته تمًامًا، معقبًا: "اللي هيحش أولى ثانوي السنة الجاية مش هناخد بدرجاته خالص". 
وأضاف "خيري" أن هناك غرفة عمليات في وزارة التربية والتعليم ستراقب استخدام 750 ألف طالب التابلت في العام الدراسي المقبل.


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