داعية سلفي يحرج حلا شيحة بمعلومة لا تعرفها عن زوجها

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الحجاب

حلا شيحة

استنكر الداعية السلفي سامح عبد الحميد هجوم الشيخ مظهر شاهين والفنانة حلا شيحة على الداعية السلفي محمد الصاوي بسبب حديثه حول موقف يوسف هاريسون - زوج حلا - من خلعها النقاب .

وقال "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "أخونا محمد الصاوي تحدث بما سمعه من زوج حلا شيحة .. و زوجها لم يعترض على ذلك بأي شكل من الأشكال ، فمحمد الصاوي سمعه يبكي ويقول إن عرضه انتهك وبالتالي خرج وقال ذلك بموافقة يوسف هاريسون".

وأضاف: "طبيعي يرى أن عرضه انتهك فامرأته ظلت مستورة سنوات وسنوات واليوم تخلع الحجاب".

وكانت حلا شيحة انتقدت محمد الصاوي في مداخلة هاتفية ، مؤكدة أنه يتدخل في أمورها العائلية ويتكلم عن أسرتها بكلام ليس صحيحًا.




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