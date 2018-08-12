محامي "إشعياء" يكشف مفاجآتين عن قتل الأنبا "إبيفانيوس"

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إشعياء المقاري

أكد المحامي أمير نصيف انسحابه من الدفاع عن الراهب المشلوح "إشعياء المقاري" بعد اعترافه بقتل الأنبا إبيفانيوس ، مؤكدًا أن مهنة المحاماة خلقت للدفاع عن المظلومين وليس القتلة وأن تربية الكنيسة تمنعه من استكمال الدفاع في هذه القضية .

وقال "نصيف" خلال برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" : "نيابة استئناف الإسكندرية وجهت تهمة القتل العمد للراهب المشلوح أشعياء منذ يوم الجمعة وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق " ، مشيدًا بجهات التحقيق ودورها في كشف ملابسات الحادث .

وكشف "نصيف" مفاجأة كبيرة حين أكد أن الصورة المتداولة لتمثيل "أشعياء" لجريمة قتله الأنبا "إبيفانيوس" ليست حقيقية على الإطلاق ".

وأضاف: "بالمناسبة إشعياء لم يقم بالجريمة وحده بل ساعده فلتاؤوس المقاري الذي حاول الانتحار ، عن طريق إخفاء أداة الجريمة ، و2 آخرين سوف تكشف التحقيقات عن هويتهما قريبا".

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