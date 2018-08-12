محامي "إشعياء" يكشف مفاجآتين عن قتل الأنبا "إبيفانيوس"

12 أغسطس 2018 - 06:41 ص

أكد المحامي أمير نصيف انسحابه من الدفاع عن الراهب المشلوح "إشعياء المقاري" بعد اعترافه بقتل الأنبا إبيفانيوس ، مؤكدًا أن مهنة المحاماة خلقت للدفاع عن المظلومين وليس القتلة وأن تربية الكنيسة تمنعه من استكمال الدفاع في هذه القضية .



وقال "نصيف" خلال برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" : "نيابة استئناف الإسكندرية وجهت تهمة القتل العمد للراهب المشلوح أشعياء منذ يوم الجمعة وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق " ، مشيدًا بجهات التحقيق ودورها في كشف ملابسات الحادث .



وكشف "نصيف" مفاجأة كبيرة حين أكد أن الصورة المتداولة لتمثيل "أشعياء" لجريمة قتله الأنبا "إبيفانيوس" ليست حقيقية على الإطلاق ".



وأضاف: "بالمناسبة إشعياء لم يقم بالجريمة وحده بل ساعده فلتاؤوس المقاري الذي حاول الانتحار ، عن طريق إخفاء أداة الجريمة ، و2 آخرين سوف تكشف التحقيقات عن هويتهما قريبا".



