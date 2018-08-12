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100 حريق متفرق يشتعلون بأمريكا .. وتلف 1.3 مليون فدان

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حرائق أمريكا
حرائق أمريكا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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حرائق أمريكا

كشفت السلطات الأمريكية عن حرائق جديدة اشتعلت بالبلاد ، مما رفع عدد الحرائق المشتعلة حتى تلك اللحظة إلى 100 حريق في مناطق متفرقة بالولايات المختلفة مع توقعات بزيادة عدد الحرائق مطلع الأسبوع المقبل بسبب الشهب التي تضرب الأراضي الجافة .

وأعلن المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات إن أكثر من 30 ألف فرد، بينهم رجال إطفاء من كل أنحاء الولايات المتحدة، ونحو 140 من أستراليا ونيوزيلندا يكافحون هذه الحرائق، التي أتت على أكثر من 1.6 مليون فدان.

وقال جيريمي جرامز، كبير خبراء الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالعواصف في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في أوكلاهوما في مقابلة يوم السبت "نتوقع حدوث مزيد من الحرائق الجديدة اليوم".

وأضاف أن من المتوقع أن تشهد أماكن بمنطقة جبال روكي عواصف رعدية جافة تؤدي إلى صواعق برق دون أمطار تذكر، في حين أن شمال غربي الولايات المتحدة يواجه أوضاعا مناخية خطيرة فيما يتعلق بالحرائق، تشمل الرياح القوية وانخفاض الرطوبة النسبية.

وقال المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات إن رجال الإطفاء واجهوا يوما آخر من درجات الحرارة المرتفعة جدا والرياح القوية يوم السبت.

واجتاحت الحرائق ولايات من واشنطن إلى نيو مكسيكو، وكانت كاليفورنيا أكثر الولايات تضررا.


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