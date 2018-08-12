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عضو جمعية رجال الأعمال يقترح مبادرة لحل أزمة السكن فى الزواج

الحياة السياسية

سهل الدمراوى
سهل الدمراوي

حنان حمدتو

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اقترح المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، مبادرة "خطوة خطوة"، من أجل حل أزمة سكن الشباب المقبلين على الزواج،  فيتملك الشاب فى مشروع إنشائى يتم البدء فيه، غرفة فندقية مفروشة بحمام خاص ومطبخ صغير وذلك بنظام على أقساط لمدة 5 سنوات ثم استبدالها بغرفتين ويدفع فرق الوحدة الأولى من الثانية بالتقسيط على 5 سنوات ثم استبدالها بثلاثة غرف بنفس الأسلوب.

وقال الدمراوي فى بيان له، إن المشروع يحتوى على وحدة صحية وحضانة وكل الخدمات بالإضافة إلى توفير باصات مكيفة من موقع المشروع حتى أقرب محطة مترو أو باصات في أقرب مدينة.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المقترح يشمل عنابر صناعية بجوار السكن يمكن لقاطني المشروع العمل به للساعات المتاحة لكل فرد حسب ظروفه حيث تتم محاسبته بالإنتاج وليس بالراتب.

وأوضح الدمراوي، أن هذه الصناعات الصغيرة للعديد من الاحتياجات التي يتم استيرادها ويسهل تصنيعها محليا مثل ملابس الأطفال والنساء وصناعة الأقلام والأساتك وسجاد الصلاة وغيره العديد من الصناعات المقترحة لتقليل الاستيراد وزيادة دخل أسر المشروع المقترح.

ولفت  إلى أنه ليس من المنطقي أن يحتاج الشاب والفتاة في بداية الزواج إلى غرفة واحدة حتى في حالة انسحاب طفل لن يحتاج المبيت في غرفة أخرى قبل بلوغه ثلاث سنوات، مؤكدا على أن هذا المقترح سوف ينقذ ملايين العائلات من تحمل مئات الآلاف من الجنيهات لزواج أحد أفراد العائلة كما يوجد العديد من الغارمات في السجون بسبب ذلك.

وناشد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الجهات المعنية بتبني هذه المبادرة وتوفير الأرض المناسبة لهذا المشروع، مؤكدًا رغبة العديد من رجال الأعمال بتنفيذ هذا المشروع كاملا بشرط توفير الأرض المناسبة من الجهات المعنية بالدولة.

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