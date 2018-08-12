مؤتمر صحفى للأهلى حول مباراة النجمة

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كارتيرون

يعقد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للنادى الأهلى، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم قبل التدريب الأخير للفريق، استعدادًا لمباراة النجمة اللبناني ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة العربية، والمقرر إقامتها غدًا على استاد برج العرب. 

ويتحدث «كارتيرون» خلال المؤتمر عن للمباراة، واستعدادات الفريق لبداية مشواره بالبطولة. 

وتغادر بعثة الفريق إلى الإسكندرية ظهر اليوم، حيث يلتقي الأهلي مع النجمة اللبناني في السابعة والنصف من مساء الاثنين.

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