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"مصر للطيران" تقلع 21 رحلة اليوم لمكة والمدينة

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وكالات : حنان حمدتو

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أعلنت شركة "مصر للطيران" عن أن  اليوم ستقلع 21 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تقلع جميع الرحلات من مطار القاهرة بمعدل 12 رحلة إلى جدة و9 رحلات إلى المدينة المنورة.

ومن المقرر وفقًا لبيان الشركة،  أن يتم نقل 4300 حاج من حجاج قرعة القاهرة وكفر الشيخ، وتضامن المنيا وشمال وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ، وجمعية المحاربين القدامى وبعثة الشئون المعنوية، وحجاج السياحة، وترانزيت لندن وميلانو وروما وكانو وابوچا وتورنتو ودار السلام بالإضافة إلى رحلات العمل.

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