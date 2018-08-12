بالصور.. مقتل 12 إرهابيًا فى شمال سيناء

12 أغسطس 2018 - 11:23 ص

قال التليفزيون المصري فى خبر عاجل إن قوات الأمن قتلت 12 إرهابيًا خلال مداهمات لها فى محافظة شمال سيناء.

وكانت قد بدأت القوات المصرية عملية واسعة تشارك فيها القوات البحرية والجوية لمواجهة الإرهاب في سيناء، منذ عدة شهر قليلة.

وانتشر عبر وسائل الإعلام صور للإرهابيين بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليهم.

وكانت الجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات القانونية لاستهداف تلك العناصر والتي فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية من قبل العناصر الإرهابية، حيث تم التعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل 12 عنصرا "جارى تحديدهم" وعثر بحوزتهم على ( 4 بنادق آلية – 1 بندقية خرطوش – كمية من الذخيرة – 2 عبوة ناسفة مُعدة للتفجير.

شاهد الصور..























